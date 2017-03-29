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За кражу счетчиков жителю Краматорска дадут шесть лет тюрьмы

Жителю Донецкой области грозит 8 лет за хранение наркотиков и боеприпасов

Чиновнику из Краматорска грозит до 5 лет за халатность

Чиновнику из Волновахи грозит до 8 лет тюрьмы

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