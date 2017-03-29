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Чиновнику из Волновахи грозит до 8 лет тюрьмы

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Происшествия / Криминал
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Чиновнику из Волновахи грозит до 8 лет тюрьмы

Волновахской местной прокуратурой направлено в Волновахский районный суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который обоснованно обвиняется в присвоении имущества, служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем, то есть совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366, ч. 4 ст. 191 и ч.1 ст.209 УК Украины.

Во время следствия установлено, что 67-летний директор общества заключил с отделом образования Волновахской районной государственной администрации договор на поставку тепловой энергии в учебные заведения района.

В дальнейшем директор общества подготовил акт выполненных работ, к которому внес заведомо ложные сведения, а именно - завышенные показатели тепловых счетчиков, установленных в учебных заведениях Волновахского района.

На основании указанного фиктивного документа, за якобы выполненные работы, обществу перечислили бюджетные средства на общую сумму 300 тысяч гривен, которые директор присвоил.

Чиновник, будучи осведомленным об их преступном происхождении, намеренно использовал указанные денежные средства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности руководимого им предприятия путем совершения с ними финансовых операций, то есть легализовал их.

За совершение указанных уголовных правонарушений должностному лицу грозит до 8 лет за решеткой.


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