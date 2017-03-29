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Мать, из-за которой погиб ребенок сядет на два года

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Происшествия / Криминал
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Мать, из-за которой погиб ребенок сядет на два года

Трагедия произошла в октябре 2016 года в селе Антоновка Марьинского района. Местная жительница 1986 г.р., будучи матерью двух малолетних детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила их без присмотра в течение нескольких часов.

Как следствие этого, полугодовой мальчик скатился с дивана, на который мать его неосторожно положила при наличии у ребенка спального места в манеже, упал в установленное рядом ведро с жидкостью для отправления естественных потребностей и погиб.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществлялось следователем СО Марьинского ОП Волновахского ОП ГУНП в Донецкой области, но в декабря 2016 года было закрыто за отсутствием состава уголовного преступления.

Прокуратура не согласилась с принятым решением, указанное постановление отменила, как такую, что вынесено преждевременно и необоснованно, и ход досудебного расследования взяла на контроль.

После окончания досудебного расследования обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас приговором Кураховского районного суда мать признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытанием на 1 год.


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