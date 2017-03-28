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Предприниматель в Артемовске нанес убытки государству в размере 850 тыс грн

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Происшествия / Криминал
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Предприниматель в Артемовске нанес убытки государству в размере 850 тыс грн

Артемовская местная прокуратура сообщила о подозрении 63-летнему предпринимателю, который из-за небрежного отношения к своим служебным обязанностям вызвал ущерб государству на сумму 850 тыс грн.

Следствием установлено, что предприниматель в ноябре 2016 года заключил договор со специальным учебным заведением на осуществление технического надзора на объекте, где проводился капитальный ремонт одного из корпусов.

Подозреваемый получил акты приемки выполненных строительных работ и, должным образом не осуществив возложенные на него функции и не проверив соответствие фактического объема выполненных работ в данных актах, и подписал их. На основании документов предприятию, которое непосредственно осуществляло ремонт, перечислили государственные средства в сумме 850 тыс грн.

Таким образом, предприниматель обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Досудебное расследование продолжается.


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