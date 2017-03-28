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Жительницу Краматорска будут судить за проведение незаконного референдума в 2014 году

Пенсионерку осудили на 5 лет за организацию референдума

Главу пгт. Мироновский будут судить за посягательство на территориальную целостность

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