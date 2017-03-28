Главу пгт. Мироновский будут судить за посягательство на территориальную целостность

Установлено, что 7 мая 2014 года, председательствуя на заседании Мироновской поселкового совета Бахмутского района Донецкой области, чиновник умышленно совершил действия с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Обвиняемый внес в повестку дня вопрос о проведении на территории пгт. Мироновский референдума о признании террористической организации «ДНР» и в дальнейшем лично положительно проголосовал за решение Мироновского поселкового совета о проведении незаконного референдума.
При этом глава пообещал содействие проведению незаконного референдума, а именно предоставлением помещений для обустройства так называемых избирательных участков и подписанием соответствующего решения, организации через представителей террористов «ДНР» выездных комиссий для голосования, установления времени работы так называемых избирательных участков и разъяснения гражданам порядка участия в незаконном референдуме.
На основании подписанного поселковым головой решение о выделении помещения коммунальной собственности, а именно Мироновского дворца культуры для проведения голосования, было организовано и проведено незаконный референдум.
14 декабря 2016 года прокуратура Донецкой области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Донецкой области сообщили голове пгт. Мироновский о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Расследование завершено, обвинительное заключение по ч. 2 ст.110 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.