Пенсионерке-инфоматорше из Донецкой области дали 2 года тюрьмы

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В Донецкой области очередной «информатор» боевиков проведет 8 лет за решеткой

Трем жителям Волновахи грозит 15 лет тюрьмы за сотрудничество с сепаратистами "ДНР"

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