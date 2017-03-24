Пенсионерке-инфоматорше из Донецкой области дали 2 года тюрьмы

Орджоникидзевский районный суд города Мариуполя поддержал позицию прокуратуры Донецкой области и признал жительницу Волновахского района 1947 г.р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (содействие террористической организации) УК Украины.
Во время судебных слушаний доказано, что жительница села Хлебодаровка в сентябре 2014 года стала активно сотрудничать с боевиками террористической организации «ДНР». Женщина с мобильного телефона передавала детализированные данные о местах дислокации, маршруты передвижения и огневые позиции военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции в Волновахском районе, а также села Старый Крым Кальмиусского района. Мариуполя и города Мангуш Донецкой области.
Указанную информацию осужденная передавала участнику террористической организации «ДНР» с позывным «Багира». В дальнейшем боевики использовали эти данные в ведении террористической деятельности против органов государственной власти и военных подразделений Украины, а именно - в осуществлении артиллерийских обстрелов мест дислокации украинских военных и военной техники.
В суде женщина полностью признала свою вину в инкриминируемом преступлении и раскаялась.
Приговор суда - 2 года и 2 месяца лишения свободы.