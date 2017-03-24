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Двум жителям Дзержинска дали 5 лет и 3,5 года за выращивание конопли

В Славянске за сбыт наркотических средств будут судить 25-летнего полицейского

Полицейского из Славянска приговорили к 6 годам за распространение наркотиков

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