Полицейского из Славянска приговорили к 6 годам за распространение наркотиков

Благодаря качественному расследованию и поддержанию государственного обвинения работниками прокуратуры Донецкой области, суд признал бывшего инспектора Славянского ОП Краматорского ОП ГУНП в Донецкой области виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
Следственным управлением прокуратуры Донецкой области во время досудебного расследования собрано достаточно доказательств вины 26-летнего экс-милиционера, который по месту своего проживания в частном секторе города Славянск наладил постоянный сбыт наркотических средств местным жителям. Кроме того, человек в хозяйственной постройке своего домовладения организовал место для употребления наркотического средства - каннабиса.
Полицейского задержали в апреле 2016 года во время очередного сбыта каннабиса. У него изъяты незаконно полученные денежные средства в сумме 1200 грн за очередной реализованное наркотическое средство, а также другие наркотики, подготовленные для реализации. Кроме этого, в ходе обыска домовладения милиционера, были обнаружены саженцы конопли. По ходатайству прокуратуры мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Славянский горрайонный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 6 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.