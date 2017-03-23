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В Краматорске на взятке в 1000 долларов задержали работника полиции

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Происшествия / Криминал
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В Краматорске на взятке в 1000 долларов задержали работника полиции

Первым следственным отделом Следственного управления прокуратуры Донецкой области по материалам Управления СБУ в Донецкой области и при оперативном сопровождении Управления внутренней безопасности Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины расследуется уголовное производство по факту вымогательства неправомерной выгоды работником полиции.

Так, в правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что его знакомый - сотрудник полиции требует у него взятку в сумме 1000 долларов США. За такую ​​сумму правоохранитель обещает вернуть мужчине ранее изъятое за административное правонарушение водительское удостоверение.

В четверг, 23 марта, после передачи средств в сумме 27 тыс грн представители прокуратуры области совместно с СБУ и работниками Нацполиции задержали инспектора дежурного отдела дежурной службы Управления патрульной полиции в городах Славянске и Краматорске, который в настоящее время исполняет обязанности пресс офицера управления патрульной полиции в городе Славянске и Краматорске.

Во время осмотра автомобиля, в котором происходила передача взятки, обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 27 тыс грн.

Сейчас полицейский задержан, решается вопрос об объявлении подозрения по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), а также избрание меры пресечения.

Досудебное расследование, которое проводят следователи прокуратуры, продолжается.
В Краматорске на взятке в 1000 долларов задержали работника полиции
В Краматорске на взятке в 1000 долларов задержали работника полиции



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