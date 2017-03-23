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Работники полиции Днепропетровской области попались на взятке в 60 тысяч гривен

В Краматорске на получении взятки в размере 75 тыс грн разоблачили полицейского

В Краматорске сотрудница полиции наехала на свою подругу

В Краматорске на взятке в 1000 долларов задержали работника полиции

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