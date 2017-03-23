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Налоговой милицией Донетчины изъята партия ликеро-водочных изделий на сумму почти 28 млн гривен

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Происшествия / Криминал
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Налоговой милицией Донетчины изъята партия ликеро-водочных изделий на сумму почти 28 млн гривен

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий в рамках операции "Акциз-2017" по противодействию незаконному изготовлению и обороту подакцизных товаров, увеличению поступлений акцизного налога.

В период с 17.03.2017 по 19.03.2017 сотрудниками налоговой милиции в Донецкой области совместно с Прокуратурой Донецкой области и Объединенным штабом Центрального управления Службы безопасности Украины в районе проведения АТО в рамках оперативного сопровождения досудебного расследования уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины по факту реализации незаконно изготовленных алкогольных напитков, что привело к отравлению гражданина Украины, проведено 19 обысков объектов торговли и складских помещений, расположенных на территории Донецкой области.

По результатам проведенных обысков в местах производства, хранения и реализации незаконно изготовленной подакцизной продукции выявлена и изъята фальсифицированная алкогольная продукция, а именно: фальсифицированные алкогольные напитки в количестве 185 тыс. бутылок (15926 дал) на общую сумму 27,2 млн грн, купаж фальсифицированной водки и коньяка, разлитый в 667 пластиковых бутылок объемом 5 литров каждая, всего 330 дал на сумму 300 тыс. грн, спирт в количестве 5 дал на сумму 6,5 тыс. грн, денежные средства в сумме 508,8 тыс. грн, 7 системных компьютерных блоков, 11 жестких дисков, 4 ноутбука, 3 печати и черновые записи, оборудование, средства, материалы, большое количество ароматических добавок (концентратов) для производства коньяка, тара, сырье и инструкция для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков.

Всего из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 27,5 млн грн и оборудования на сумму 50 тыс. гривен.

Следствие продолжается.



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