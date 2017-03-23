Налоговой милицией Донетчины изъята партия ликеро-водочных изделий на сумму почти 28 млн гривен

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В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 25 млн. гривен

В Донецкой области в августе из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 1,1 млн. гривен

С начала года в Донецкой области изъято из незаконного оборота подакцизных товаров на 27,5 млн. гривен

В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 3 млн гривен

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