Чиновнику из Краматорска грозит до 5 лет за халатность

Краматорской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении должностного лица органа местного самоуправления, служебная халатность которого стоила бюджету 875 тыс грн.
В ходе досудебного расследования установлено, что в апреле 2016 года 44-летний мужчина, будучи должностным лицом одного из управлений Краматорского городского совета, по договорам подряда «Работы по реконструкции жилого фонда» подписал акты выполненных работ по приобретению и установке в многоквартирных домах города приборов учета тепловой энергии на общую сумму более 2 млн грн. Однако фактически в регионе рыночная стоимость затрат на указанный товар составляла сумму, в три раза меньше указанной.
Вследствие недобросовестного отношения должностного лица к своим служебным обязанностям, а именно - не уточнения стоимости прямых затрат на указанный товар в соответствии с рыночными ценами, подрядной организации безосновательно перечислены из местного бюджета 875 тыс грн.
В настоящее время досудебное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины, завершено.
Бывшему чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.