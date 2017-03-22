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Дончанка наладила наркотрафик между Украиной и ДНР

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Происшествия / Криминал
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Дончанка наладила наркотрафик между Украиной и ДНР

Уроженка Донецка 1985 г.р. обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).

Следствием установлено, что женщина наладила схему по транспортировке на временно оккупированную боевиками территорию Донецкой области особо опасного наркотического средства - метадона. К своей противоправной деятельности женщина также привлекала исполнителей - тех, кто транспортировал наркотик.

Так, правоохранителями задокументировано 2 факта. Первый - в конце прошлого года. Тогда полицейские в Бахмуте обнаружили в подарочных свечах почти 100 граммов метадона. Сумку с «подарками» по просьбе арестованной встретила на автовокзале ее знакомая.

Второй произошел 15 марта текущего года. При осмотре автомобиля на посту полиции «Мангуш» полицейские обнаружили под обшивкой 857 свертков метадона, которые перевозил пассажир 1991 г.р., общим весом около 500 гр.

В среду, 22 марта, Октябрьский районный суд поддержал ходатайство прокуратуры и арестовал подозреваемую на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 480 тыс грн.

Также, днями ранее, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и для наркокурьера, который был задержан в Мангуше. Предназначена ему сумма залога составляет 96 тыс грн.



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