Дончанка наладила наркотрафик между Украиной и ДНР

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За сбыт наркотиков пятерых мужчин посадят на 9 лет

Двум жителям Дзержинска дали 5 лет и 3,5 года за выращивание конопли

В Славянске за сбыт наркотических средств будут судить 25-летнего полицейского

Жителю Донецкой области грозит 8 лет за хранение наркотиков и боеприпасов

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