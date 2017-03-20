В Николаевке в гараже нашли умершим 20-летнего парня

Молодой человек отравился выхлопными газами автомобиля в закрытом гараже. Его тело утром нашли друзья и родители.
По информации Славянского отдела полиции, накануне вечером парень пригласил своих знакомых в гараж, где они вместе распивали спиртные напитки. Около трех часов ночи товарищи разошлись, а хозяин гаража остался прибраться.
Утром выяснилось, что их парень домой так и не пришел.
- Следов взлома и следов насильственной смерти не обнаружено. По данному факту проводится проверка по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - сообщают правоохранители.
До ТеБе