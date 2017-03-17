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За сотрудничество с террористами будут судить сотрудника «военного комиссариата «ДНР»

Жителя Сартаны будут судить за участие в террористической организации

В Донецкой области будут заочно судить еще одного пособника террористов

Жителю Тореза дали 12 лет за сотрудничество с ДНР

Жителя Славянска будут судить за службу на ДНР

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