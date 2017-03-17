Жителя Славянска будут судить за службу на ДНР

Прокуратурой Донецкой области согласован и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя города Славянска, который участвует в незаконных вооруженных формированиях террористической организации «ДНР».
В ходе специального предварительного расследования установлено, что в апреле 2014 года, когда город Славянск был оккупирован террористами «ДНР», 33-летний ранее судимый местный житель добровольно вступил в ряды боевиков.
Войдя в состав так называемого «народного ополчения Донбасса», человек дежурил у захваченного здания исполнительного комитета Славянского городского совета и осуществлял силовую поддержку организаторов незаконного референдума о признании суверенитета «ДНР». В июле, отступив вместе с боевиками в город Горловку, злоумышленник продолжил преступную деятельность в составе батальона «Ольхон» так называемого министерства обороны террористической организации «ДНР», участвуя в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции, в частности, вблизи городов Горловки, Дебальцево, и на «Светлодарской дуге».
Действия правонарушителя инкриминируется ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.
Расследование завершено, дальнейшую судьбу боевика определять суд в ходе заочного рассмотрения дела.
С санкции статьи пособии террористов грозит до 15 лет тюрьмы.