Милиционера за сотрудничество с ДНР освободили от уголовной ответственности

Следователями прокуратуры Донецкой области во время досудебного расследования установлено, что в июне 2014 года начальник линейного пункта милиции на станции Константиновка УМВД Украины в Донецкой области, 1977 г.р., имея звание майора, нарушил присягу сотрудника милиции и стал сотрудничать с представителями террористической организации «ДНР».
Он дежурил на блокпостах боевиков в городе Константиновка, которая в то время была временно оккупирована представителями незаконных вооруженных формирований, проверял автотранспорт и лиц, пересекавших блокпост.
Однако, через некоторое время милиционер разочаровался в идеологии «русского мира» и добровольно вышел из рядов террористов, сообщив об этом в правоохранительные органы Украины.
Действия мужчины были квалифицированы по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации). Но, учитывая искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием, по ходатайству прокуратуры Донецкой области суд освободил уже бывшего милиционера от уголовной ответственности в соответствии с требованиями ч.2 ст. 258-3 УК Украины.