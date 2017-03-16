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Бывшего милиционера приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с «ДНР»

В Донецкой области за сотрудничество с сепаратистами «ДНР» в текущем году осуждены 7 несовершеннолетних

Милиционера, который перешел на сторону ДНР, приговорили к 10 годам лишения свободы

Милиционера за сотрудничество с ДНР освободили от уголовной ответственности

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