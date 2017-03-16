Фискалы Донетчины открыли уголовные производства на сумму более 44 млн гривен

Сотрудниками управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, фискальной службы Донетчины продолжается работа по детенизации экономики. Так, в течение двух месяцев текущего года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования подготовлено и передано в правоохранительные органы 12 материалов с признаками уголовных правонарушений, из них половина – относительно нарушений в сфере государственных закупок.
По результатам рассмотрения подготовленных фискалами материалов в Единый реестр досудебных расследований было внесено 4 уголовных производства на сумму свыше 44 млн гривен.
Главным управлением ГФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.