Фискалы Донетчины открыли уголовные производства на сумму более 44 млн гривен

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По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств более чем на половину миллиарда гривен

По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств на сумму почти 546 млн. гривен

На Донетчине по материалам фискальной службы открыто уголовных производств на 717 млн. гривен

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