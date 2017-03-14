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Прокуратура требует отменить результаты тендера на закупку продуктов питания для школ на сумму свыше 600 тыс гривен

Через «Prozorro» в Донецкой области хотели провернуть аферу на 3,5 млн гривен

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