Через «Prozorro» в Донецкой области хотели провернуть аферу на 3,5 млн гривен

Прокуратура Донецкой области постоянно занимается вопросами законности использования бюджетных средств, направленных на реализацию программ и мероприятий по охране детства, закупку соответствующих товаров, работ и услуг.
Так, в январе 2017 года учреждением образования города Селидово заключен договор с субъектом предпринимательской деятельности на закупку угля каменного на общую сумму почти 3,5 млн. гривен для отопления учебных заведений города.
Изучением документов участников торгов, доступных на веб-портале Уполномоченного органа в системе «Prozorro», прокуратурой области установлено нарушение требований Закона Украины «О публичных закупках». Так, один из участников торгов ранее привлекался к ответственности антимонопольным комитетом за совершение антиконкурентных согласованных действий, и не имел права принимать участия в торгах.
Через указанное нарушение, в случае выполнения указанного договора, бюджетные средства могли быть использованы нерационально и неэффективно.
На этом основании прокуратурой области подала исковое заявление в Хозяйственный суд Донецкой области в интересах государства о признании результатов торгов и договора о закупке угля недействительными.
Исковое заявление принято к производству, рассмотрение хозяйственного дела продолжается.