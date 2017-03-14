Пенсионерку осудили на 5 лет за организацию референдума

В мае 2014 года осужденная, понимая противоправность своих действий, умышленно организовала и активно способствовала проведению в городе Дружковка незаконного референдума о самостоятельности террористической организации «ДНР».
Женщина, будучи председателем участковой избирательной комиссии, оказывала устные указания членам избирательной комиссии по выдаче бюллетеней для проведения голосования. В дальнейшем она принимала участие в подсчете голосов и составлении протоколов по результатам голосования.
Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Во время судебных слушаний пенсионерка раскаялась в своих действиях и пояснила, что согласилась участвовать в организации референдума через трудное материальное положение.
Суд, учитывая позицию государственного обвинения и возраст женщины, приговорил ее к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.