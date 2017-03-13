В Торецке провели контрдиверсионную операцию

Во время спецоперации по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп в Торецке проверено более 80 человек и обнаружено 8 единиц огнестрельного оружия, две гранаты, патроны и «коктейли Молотова». Сейчас задержанные находятся в отделении полиции, с ними проводятся беседы. После дачи объяснений все задержанные будут освобождены. Телесных повреждений у задержанных нет.
О ходе проведения операции во время брифинга в Краматорске сообщили заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин и начальник управления СБУ в Донецкой области Александр Куц. Александр Куц заявил, что проведение операции связано с обострением ситуации на линии разграничения и направлено, в первую очередь, на защиту жизни и здоровья как военных, так и жителей прифронтовых городов.
«Подобные операции будут проводиться не только в Торецке. Мы призываем местных жителей спокойно реагировать на подобные мероприятия и содействовать работе сотрудников правоохранительных органов», - заявил Александр Куц.
По словам Вячеслава Аброськина на номер 102 поступила информация, что участники так называемой «торговой блокады» сохраняют охотничье оружие в одной из палаток. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, встретила жесткое сопротивление и угрозы со стороны участников блокады. В ходе следственных действий обнаружены предметы, внешне похожие на огнестрельное оружие.
«На данный момент запрещено привозить зарегистрированное охотничье оружие в зону проведения АТО. Обнаруженные предметы будут направлены на соответствующую экспертизу, а к участникам незаконной блокады железнодорожных путей будут применены соответствующие меры. Мы живем в стране, в которой есть законы, и эти законы необходимо выполнять всем без исключения», - отметил Вячеслав Аброськин.