Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

За отклонение от мобилизации грозит 5 лет тюрьмы

За уклонение от призыва по мобилизации осуждены трое мужчин из Донецкой области

Водителю, по вине которого погибла женщина, грозит 8 лет тюрьмы

Жителю Донецкой области грозит 8 лет за хранение наркотиков и боеприпасов

За покушение на убийство полицейского, жителю Краматорска грозит до 10 лет

Жителю Константиновки грозит 5 лет тюрьмы за уклонение от мобилизации

Топ за неделю 3854 1926 1837 1353 963

Интересное