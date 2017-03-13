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Жителю Константиновки грозит 5 лет тюрьмы за уклонение от мобилизации

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Происшествия / Криминал
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Жителю Константиновки грозит 5 лет тюрьмы за уклонение от мобилизации

Под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении мужчины, который умышленно уклонился от призыва по мобилизации в ВСУ и длительное время скрывался от следствия.

Установлено, что в августе 2015 года 35-летний житель поселка Подольское Константиновского района, будучи годным к военной службе по возрасту и состоянию здоровья, получил под роспись повестку о призыве для дальнейшего несения службы согласно Указу Президента Украины «О частичной мобилизации на территории Украина».

Однако, в нарушение требований Конституции Украины и Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», человек в военный комиссариат в указанное время не явился, о причинах неявки должным образом не сообщил и в течение длительного времени отсутствовал по месту жительства. Но, в конце концов его задержали правоохранители.

Сейчас обвинительный акт по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва по мобилизации), прокуратурой направлено в суд.

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.


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