Информатора ДНР приговорили к 8 годам тюрьмы

Красноармейский районный суд Донецкой области признал 51-летнего жителя Покровского района виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации).
Во время судебных слушаний установлено, что обвиняемый в феврале 2015 года по собственной инициативе сотрудничал с террористами «ДНР».
Человек, с помощью мобильной связи, передавал участнику «ДНР» детализированные данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции в Покровском и Марьинском районах.
Правонарушитель был задержан представителями правоохранительных органов и арестован.
Прокурор Красноармейской местной прокуратуры, поддержал государственное обвинение в суде, вина мужчины полностью доказана.
Суд, поддержав позицию прокуратуры, назначил пособнику террористов наказание в виде 8 лет лишения свободы.