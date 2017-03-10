Информатора ДНР приговорили к 8 годам тюрьмы

Жителя Авдеевки приговорили к 5 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР

Житель Покровска получил три года тюрьмы за сотрудничество с террористами

Информатору ДНР дали четыре года тюрьмы

В Донецкой области будут судить очередного «информатора» террористов «ДНР»

В Донецкой области очередной «информатор» боевиков проведет 8 лет за решеткой

Информатор боевиков «ДНР» проведет за решеткой 8 лет