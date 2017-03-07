Нардеп Парасюк избил журналиста и украл камеру и телефон

Вчера, 6 марта, на железнодорожной станции Кривой Торец произошел конфликт между народным депутатом и участниками блокады, во время которого депутат избил журналиста и забрал его имущество. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Около 18.30 в дежурную часть Торецкого отделение полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец происходит конфликт между народным депутатом Татьяной Чорновил и участниками блокады, по поводу того, что депутат пыталась убедить прекратить блокирование железнодорожных путей. Народный депутат находилась со своим помощником, журналистом информационного агентства.
«Во время спора со стороны блокировщиков звучали оскорбления и угрозы в адрес народного депутата, кроме того, неизвестные несколько раз бросили в нее яйцами. На месте происшествия со стороны блокировщиков присутствовал другой народный депутат, вступивший в конфликт с журналистом.
Представитель СМИ после столкновения обратился в полицию по поводу причинения ему телесных повреждений и завладения его личным имуществом народным депутатом со стороны блокировщиков.
По его обращению факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении полиции.
Как стало известно, от депутата Владимира Парасюка пострадал журналист Андрей Дзиндзя. Как последний написал на своей странице в Facebook, Парасюк отобрал у него камеру и мобильный телефон.
Также Дзиндзя разместил видео, которое он снял чуть раньше.
«Вот видео, снятое мной на редуте с другой стороны событий. Вы можете видеть его только потому, что я успел поменять в своем оборудовании карточки до того, как его похитил Парасюк. Народный депутат так сильно боялся, что вы увидите эти кадры, силой отобрал у меня камеру и телефон», - написал он.
До ТеБе