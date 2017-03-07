В Донецкой области задержали сепаратиста-переселенца

В Донецкой области за взятку задержаны сотрудники налоговой инспекции

По факту подрыва пассажирского автобуса у КПП «Новомихайловка» начато уголовное производство

В Донецкой области пограничники совместно с милицией задержали таксиста-наркоторговца

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