В Донецкой области задержали сепаратиста-переселенца

В ходе проведения спецоперации сотрудниками Службы безопасности Украины в районе проведения АТО задержан боевик незаконного вооруженного формирования «Оплот» так называемой ДНР.
По имеющимся данным, указанное лицо в мае 2014 года с целью финансового обогащения вступила в ряды т.н. ДНР в Донецке. Пройдя соответствующую военную подготовку, мужчина получил форму, оружие и занимался охраной объектов стратегического значения.
Со временем между руководством бандформирования и указанным лицом возник конфликт, после чего последний под видом переселенца выехал в Мариуполь, где скрывался до момента задержания.
По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 258-3 и ч.2 ст. 260 УК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
До ТеБе