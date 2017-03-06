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В Мариуполе разоблачили двух человек, которые пытались дать взятку полицейскому

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Происшествия / Криминал
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В Мариуполе разоблачили двух человек, которые пытались дать взятку полицейскому

Прокуратурой Донецкой области совместно с следственным управлением ГУНП в Донецкой области и Управления внутренней безопасности в Донецкой области ДВБ Национальной полиции Украины разоблачили «на горячем» двух человек, которые пообещали и предоставили неправомерную выгоду сотруднику правоохранительных органов.

Установлено, что в конце февраля 2017 года на 29-летнюю жительницу города Мариуполя сотрудниками патрульной полиции был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако, не желая нести предусмотренную законом ответственность за содеянное, женщина решила вернуть себе водительское удостоверение незаконным способом, предоставив неправомерную выгоду сотрудникам полиции. К реализации противоправного умысла последняя привлекла своего знакомого, который имел связи в рядах правоохранителей.

В дальнейшем сообщники обратились к полицейскому, который занимает одну из руководящих должностей в Управлении патрульной полиции города Мариуполя, и предложили последнему неправомерное вознаграждение в размере 5000 грн за непривлечение правонарушителя к ответственности и возвращения ей водительского удостоверения. Действуя под контролем следователей, милиционер предоставил свое согласие на «решение вопроса».

В понедельник, 6 марта, находясь в одном из кафе города Мариуполя, злоумышленники передали взятку сотруднику полиции, после чего были задержаны на месте совершения преступления. В ходе осмотра места происшествия изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие наличие в действиях подозреваемых состава преступления.

Сейчас досудебное расследование по ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.


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