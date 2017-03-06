Жителя Авдеевки приговорили к 5 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР

Шпиона из Винницкой области приговорили к 14 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР

Информатору ДНР дали четыре года тюрьмы

В Донецкой области будут судить очередного «информатора» террористов «ДНР»

В Донецкой области будут судить информатора боевиков

Трем жителям Волновахи грозит 15 лет тюрьмы за сотрудничество с сепаратистами "ДНР"

В Донецкой области очередной «информатор» боевиков проведет 8 лет за решеткой