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Жителя Авдеевки приговорили к 5 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР

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Происшествия / Криминал
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Жителя Авдеевки приговорили к 5 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР

Добропольский горрайонный суд Донецкой области признал жителя города Авдеевка виновным в преступной сотрудничества с террористической организацией ДНР.

В ходе судебных слушаний установлено, что с марта по май 2015 года 28-летний мужчина, действуя умышленно, передавал представителям незаконных вооруженных формирований информацию о дислокации и перемещении военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции на территории города Авдеевка и в Ясиноватском районе.

Руководство террористов, имея позывной «Белый», по мобильному телефону поддерживал связь с боевиком по прозвищу «Смит». Результатом передачи указанных данных становились враждебные обстрелы позиций украинских воинов.

Преступные действия информатора были приостановлены сотрудниками Службы безопасности Украины. Мужчину задержали и арестовали. Несмотря на непризнание злоумышленником своей вины, государственным обвинением, которое поддерживала Константиновская местная прокуратура, ее доказала полностью.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины, человек ближайшие 5 лет проведет за решеткой.


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