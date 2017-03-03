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Бывшие должностные лица Краматорска нанесли ущерб Украине на 1,8 млн. грн.

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Происшествия / Криминал
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Бывшие должностные лица Краматорска нанесли ущерб Украине на 1,8 млн. грн.

Под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту служебной халатности бывших должностных лиц органа местного самоуправления, в результате которой государству нанесен ущерб на 1,8 млн. грн.

Так, установлено, что в апреле 2016 года должностными лицами одного из управлений Краматорского городского совета по договорам подряда «Работы по реконструкции жилого фонда» подписаны акты выполненных работ по приобретению и установке в многоквартирных домах города приборов учета тепловой энергии на общую сумму более 3,6 млн грн.

При этом фактически на момент подписания указанных документов стоимость расходов на указанный товар на рынке строительных материалов в регионе составляла сумму, в три раза меньше уплаченную из местного бюджета.

Таким образом, в результате недобросовестного отношения должностных лиц к своим служебным обязанностям, а именно - не уточнения стоимости прямых затрат на указанный товар в соответствии с рыночными ценами, подрядчику было безосновательно перечислено 1,8 млн. грн.

В настоящее время бывшим чиновникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.


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