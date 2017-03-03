Бывшие должностные лица Краматорска нанесли ущерб Украине на 1,8 млн. грн.

Чиновника объявили в розыск в связи с растратой бюджетных средств

Чиновник подделывал официальные документы и причинил ущерб государству в размере 900 тысяч гривен

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