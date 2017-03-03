Еще двум судьям ДНР грозит до 15 лет лишения свободы

За участие в террористической организации двух судей псевдореспублики «ДНР» будут судить заочно в Донецкой области.
Установлено, что 42-летний житель Макеевки и 48-летний житель Донецка после захвата боевиками части Донецкой области, имея юридическое образование, стали работать на боевиков, заняв должности судей «Харцызского межрайонного суда» и «Ворошиловского межрайонного суда г. Донецка» соответственно.
Будучи судьями созданных фейковых судов, они участвовали в судебных заседаниях и выносили незаконные постановления и приговоры именем террористической организации «ДНР», противоречащие основополагающим принципам Конституции Украины и другим законодательным актам Украины.
Таким образом, указанные лица своими умышленными действиями совершили уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а именно участие в террористической организации и иное содействие деятельности террористической организации.
Поскольку мужчины продолжают находиться на временно оккупированной территории Украины, в отношении них проведено специальное досудебное расследование.
Прокуратурой Донецкой области направлено в суд обвинительные акты для их заочного осуждения.