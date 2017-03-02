Тренеровочную базу "Шахтера" захватили вооруженные люди

Как сообщил сегодня директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин, вооруженные люди заблокировали тренировочную базу футбольного клуба, и сейчас там проходит опись имущества.
"Что касается Донбасс Арены, то на сегодня все входы заблокированы вооруженными людьми. Офисные работники также не имеют возможности попасть туда. Такая возможность есть только у дежурной смены, которая может предотвратить аварийные ситуации. Если говорить о футбольной академии, находящейся в Донецке, также были попытки представителей самопровозглашенной "республики" повлиять на работу этого объекта", - сказал он, отметив, что в академии Шахтера тренируются около 200 детей.
Что касается Донбасс Арены, то на сегодняшний день аварийной ситуации там нет, - заявил Палкин.
Неизвестной остается ситуация с Гуманитарным штабом Рината Ахметова. Директор штаба на вопрос о том, ведутся ли переговоры с сепаратистами о возможном разблокировании отказался отвечать.