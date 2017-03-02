В Мирнограде брат убил брата за исчезновение сварочного аппарата

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Донецкой области убийце родного брата назначено справедливое наказание. Прокурором полностью доказана вина 35-летнего жителя Мирнограда.
Установлено, что в октябре 2015 года человек пришел к своему брату и обвинил его в исчезновении своего сварочного аппарата, в результате чего между мужчинами возникла ссора, в ходе которой осужденный нанес брату минимум три удара по голове.
В результате ударов мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и через некоторое время скончался. Суд первой инстанции признал 35-летнего мужчину виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего и приговорил к семи годам и четырем месяцам лишения свободы. Однако сторона защиты подала апелляционную жалобу, считая приговор слишком суровым.
Коллегия судей Апелляционного суда Донецкой области, согласившись с доводами прокурора, признал указанное лицо виновным в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины и оставила предыдущее наказание без изменений.