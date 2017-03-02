Заместителя городского головы Славянска будут судить за взятку

Дело заместителя городского головы Славянска, которого задержали на получении 150 тысяч гривен взятки, передают в суд.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
- В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2016 года заместитель мэра требовал и получил от частного предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 150 тыс грн. За это чиновник обещал мужчине победу в конкурсе по поводу приобретения в собственность для осуществления хозяйственной деятельности здания бывшего детского сада на территории города Славянска, - напоминает прокуратура.
15 ноября чиновника разоблачили работниками прокуратуры Донецкой области и СБУ «на горячем» в рабочем кабинете, денежные средства изъяты.
В настоящее время обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) прокуратурой направлено в суд.
За совершение указанного уголовного преступления мужчине грозит до 10 лет за решеткой.
До ТеБе