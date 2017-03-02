Заместителя городского головы Славянска будут судить за взятку

В Краматорске на получении взятки разоблачили полицейского

В Краматорске на получении взятки в размере 75 тыс грн разоблачили полицейского

Подполковника налоговой милиции Донецкой области за взятку посадили на 8 лет

В Донецкой области за получение неправомерной выгоды заочно будут судить чиновника

За получение взятки в Донецкой области будут судить работника ГАИ

За получение взятки в 300 тыс грн в Донецкой области будут судить налоговика