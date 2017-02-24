Председателю Центрального республиканского банка ДНР грозит 15 лет

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено специальное досудебное расследование в отношении 48-летней гражданки Украины, которая перешла на сторону террористов.
Установлено, что в марте 2015 года жительница. Донецка Никитина И.П., действуя умышленно, из личных идеологических соображений, решила вступить в состав террористической организации «ДНР» и принять непосредственное участие в ней.
Женщина заняла должность так называемого Председателя Центрального Республиканского Банка террористической организации «ДНР», на которой она, обеспечивая реализацию задач политического блока террористической организации «ДНР», находится по настоящее время.
В ее обязанности входит выдача псевдо-документов, на основе которых подчинены ей лица обеспечивают реализацию возложенных на «банк» функций, в т. ч. По созданию, реорганизации и ликвидации отделений «банка»; установление курсов валют; осуществления взыскания денежных средств с юридических и физических лиц в виде налогов, а также совершает другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на территории Донецкой области, временно неподконтрольной государственной власти Украины.
Действия Никитина И.П. квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины как участие в террористической организации.
Так что она продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области и работать на боевиков, ее будут судить заочно. Сейчас обвинительный акт уже направлено в суд.
За сотрудничество с террористами обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.