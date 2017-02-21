МГБ ДНР задержало директора донецкого коледжа за шпионаж

В США на территории колледжа застрелили 15 студентов

В Донецкой области задержан мужчина, который изнасиловал 13-летнюю девушку

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.