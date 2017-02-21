МГБ ДНР задержало директора донецкого коледжа за шпионаж

Сегодня, «Министерство госбезопасности» самопровозглашенной ДНР провели операцию, в результате которой был задержан директор колледжа при Донецкой академии автотранспорта за шпионаж в пользу украинских спецслужб, об этом сообщили в пресс-службе МГБ ДНР.
«Нами был задержан директор колледжа при Донецкой академии автомобильного транспорта, который к тому же является членом приемной комиссии. Этот человек осуществлял сбор и передачу данных украинским спецслужбам. Основная цель – нанесение ущерба Республике и создание угрозы безопасности», — сообщили в МГБ ДНР.
Стало известно и имя задержанного - Недосекин Валерий Борисович, родился 9 января 1972 года, гражданин Украины. Сейчас проводятся следственные действия.