В Донецкой области правоохранители изъяли контрафактный алкоголь на 1 млн грн

На Донетчине ликвидирован подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя

На Донетчине изъято фальсифицированных подакцизных товаров на сумму 168 тысяч гривен

На Донетчине разоблачен факт реализации контрафактного алкоголя, который привел к смерти 5 человек