В Донецкой области правоохранители изъяли контрафактный алкоголь на 1 млн грн

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по ч.3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).
В понедельник, 20 февраля, с целью пресечения фактов хранения и реализации контрафактного алкоголя, прокуратурой Донецкой области совместно с ОУ и Суфре ГУ ДФС в Донецкой области и управлением оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области проведено 12 санкционированных обысков в торговых объектах и складских помещениях, расположенных в городе Торецке и ближайших населенных пунктах.
По результатам проведенных мероприятий изъято 6345 бутылок фальсифицированных водочных изделий таких известных брендов как: «Мороша», «Немиров», «Воздух», «Арарат», «Шабо», «Блэк Джек», «Ай-Петри», «Истина», «Цельсий», «Хортица», «Шустов» и других, на общую сумму более 1 млн грн.
Сейчас контрафактную продукцию изъято. Досудебное расследование продолжается.