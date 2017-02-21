Часовярский городской совет нарушил процедуру закупки продуктов в детский сад

В Славянске растратили 8,6 млн. грн. предназначенные на закупку продуктов в учебные заведения

Прокуратура требует отменить результаты тендера на закупку продуктов питания для школ на сумму свыше 600 тыс гривен

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