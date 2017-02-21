Часовярский городской совет нарушил процедуру закупки продуктов в детский сад

По результатам изучения информации, размещенной на веб-портале Уполномоченного органа по вопросам закупок «ProZorro» о проведении на территории города Бахмута и Бахмутского района процедур закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства, прокуратурой не допущено незаконного расходования более 1 млн грн бюджетных средств .
Установлено, что Часовярским городским советом проведена процедура закупки продуктов питания для детских учреждений города на сумму более 1 млн грн, по результатам которого заключен договор на поставку продуктов с обществом с ограниченной ответственностью на указанную сумму.
Однако, городской совет нарушил требования Закона Украины «О публичных закупках», поскольку стоимость предмета по указанному процедуре закупки составляет более миллиона, что превышает установленные законом 200 000 гривен.
Учитывая указанные обстоятельства, Артемовской местной прокуратурой в адрес городского совета направлено письмо о расторжении договора и приведения процедуры закупки требованиям действующего законодательства.
По результатам рассмотрения указанного письма, договор на поставку продуктов питания с частным обществом расторгнут. Таким образом предупреждено незаконное использование 1 млн грн бюджетных средств.