Суд арестовал столичный ТРЦ Караван

Голосеевский районный суд Киева наложил арест на недвижимое имущество торгово-развлекательного центра Караван по адресу улица Луговая, 12, который принадлежит ЧАО Лекс Холдинг, конечным бенефициаром которого является бизнесмен Александр Ярославский.
Об этом пишут Українські новини со ссылкой на постановление райсуда от 14 февраля.
Кроме ТРЦ арестовано также торгово-офисное здание площадью 10,5 тыс. кв. м по тому же адресу.
Согласно сообщению, арест наложен в рамках уголовного производства по нанесению убытков ВТБ Банку. Досудебное расследование было открыто 10 февраля этого года.
По данным следствия, в марте 2013 года ВТБ Банк и ЧАО Лекс Холдинг заключили кредитный договор по предоставлению кредитной линии на 75,81 млн долл. Срок возврата кредита истек 15 августа 2016 года.
Следствие считает, что Лекс Холдинг не собирается погашать кредит и только для создания видимости совершило несколько платежей в счет погашения на суму в 1,913 млн долл., при этом последний платеж был осуществлен 24 февраля 2016 г.
Полиция считает, что, не желая возвращать ВТБ Банку взятый кредит, Лекс Холдинг сформировало фиктивную задолженность перед Центром юридического обслуживания Эгида (Харьков) в размере 600 тысяч гривен. В связи с этим 7 сентября 2016 года Хозсуд Киева по иску этого же центра юридического обслуживания Эгида открыл дело о банкротстве Лекс Холдинг.
Полиция утверждает, что решение начать процедуру банкротства было принято, чтобы в дальнейшем иметь возможность снять обременения на ипотечное имущество с целью отчуждения его третьим лицам, не возвращая долг банку.