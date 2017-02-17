За покушение на убийство полицейского, жителю Краматорска грозит до 10 лет



Под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры завершено досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство сотрудника правоохранительных органов.



В ходе расследования установлено, что вечером 1 января текущего года на одной из улиц города Краматорска между шестью мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, которая мешала общественному порядку.



В это время 24-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Краматорске-Славянске, который проходил мимо и не находился на службе, с целью успокоить компанию, сделал мужчинам замечание. Однако в ответ один из них умышленно нанес полицейскому удар обухом топора по голове.



Лишь вмешательство другого мужчины не дало злоумышленнику возможности завершить свой преступный умысел и спасло полицейскому жизнь. Вследствие дерзкого нападения полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой теменной кости и ушиб головного мозга.



Правонарушитель был задержан и арестован, его действия квалифицированы по ч.2 ст.15 и ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.



В настоящее время обвинительный акт прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления 38-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В ходе расследования установлено, что вечером 1 января текущего года на одной из улиц города Краматорска между шестью мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, которая мешала общественному порядку.В это время 24-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Краматорске-Славянске, который проходил мимо и не находился на службе, с целью успокоить компанию, сделал мужчинам замечание. Однако в ответ один из них умышленно нанес полицейскому удар обухом топора по голове.Лишь вмешательство другого мужчины не дало злоумышленнику возможности завершить свой преступный умысел и спасло полицейскому жизнь. Вследствие дерзкого нападения полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой теменной кости и ушиб головного мозга.Правонарушитель был задержан и арестован, его действия квалифицированы по ч.2 ст.15 и ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.В настоящее время обвинительный акт прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления 38-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.