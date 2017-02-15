В Мариуполе чиновник пенитенциарной службы обокрал исправительное учреждение

Чиновника Мариупольского исправительного центра, для собственного обогащения самовольно вывез с места работы швейное оборудование, его разоблачила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Заместитель очередного исправительного учреждения использовал оборудования в течение четырех месяцев.
Во время обыска в гараже злоумышленника правоохранители обнаружили похищенное швейное оборудование, ткани и заготовки для изготовления рабочих перчаток, а также большое количество уже готовой продукции.
Кроме того, оперативники Управления СБУ в Донецкой области обнаружили у него реактивную противотанковую гранату РПГ-26, три гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны различного калибра и несколько пакетов с каннабисом.
Решается вопрос о сообщение должностному пенитенциарной службы о подозрении по ст.191, 263 и 309 Уголовного кодекса Украины.