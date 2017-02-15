В Мариуполе чиновник пенитенциарной службы обокрал исправительное учреждение

В зоне АТО обнаружили хранилище с большим количеством боеприпасов

В Авдеевке обнаружили тайники с оружием

В Новогродовке отдыхающие потеряли пакет с гранатами

В Волновахском районе Донецкой области обнаружили тайник с более чем сотней минометных мин