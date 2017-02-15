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Луценко: Причины преступности в стране - война

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Происшествия / Криминал
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Луценко: Причины преступности в стране - война

В 2016 году раскрываемость преступлений упала до 30%. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Криминогенная ситуация в большинстве регионов вызывает очень существенное беспокойство. Ее причины: война, безработица, дезорганизация правоохранительных органов. Именно в такой последовательности. Это обусловливает дальнейший рост преступности. В прошлом году зарегистрировано 1 млн 124 тыс. 401 уголовных производство. Это рост по отношению к прошлому году. Количество учтенных уголовных производств, где есть основание для расследования, также выросла на 5%. Это 600 тысяч производств в год", - сообщил он.

Больше всего количество уголовных дел выросло в Харьковской (+ 24%), Житомирской (+22%), Одесской (+18%), Ивано-Франковской (+16%) областях и в Киеве (+17%).

"Ситуация с раскрытием преступлений - в 2013 году раскрывалось 45% преступлений от всего массива учтенных. В 2014 – 44%, в 2015 – 39%. Это, в принципе, нормально, европейская норма – около 40%. Но в прошлом году – менее 30% всего массива преступлений", - добавил Генпрокурор.

Луценко уточнил, что самые низкие показатели раскрываемости преступлений в Киеве – 16%, Одессе – 20%, Харьковской области – 22%, Запорожской области – 23%, Киевской области – 24%.

Корреспондент


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