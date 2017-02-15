Луценко: Причины преступности в стране - война

В Украине остаются нераскрытыми два миллиона преступлений, – ГПУ

Преступность в Украине выросла на 100% - экс-замглавы МВД

Количество убийств в Украине выросло почти втрое

С 2014 года уровень преступности в Донецкой области уменьшился вполовину

На Донетчине по материалам уголовных производств взыскано в бюджет свыше 20 млн гривен

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.