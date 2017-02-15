Жительницу Краматорска будут судить за проведение незаконного референдума в 2014 году



Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении жительницы города Краматорска, обвиняемую в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Следователями установлено, что весной 2014 года, когда город Краматорск был оккупирован боевиками самопровозглашенной террористической организации «ДНР», 45-летняя женщина приняла активное участие в организации и проведении так называемого референдума по созданию на территории Донецкой области «самостоятельного государства - ДНР».



Будучи главой участковой комиссии, злоумышленница организовала в помещении одной из школ города расстановку урн для голосования, выдала членам комиссии соответствующие бюллетени, руководила формированием списков граждан, принявших участие в незаконном референдуме, а по его завершению организовала передачу подписанных протоколов с результатами голосования и урн с бюллетенями вооруженным боевикам.



Действия пособница террористов квалифицированы по ч.2 ст.110 УК Украины (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины). Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.



Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Следователями установлено, что весной 2014 года, когда город Краматорск был оккупирован боевиками самопровозглашенной террористической организации «ДНР», 45-летняя женщина приняла активное участие в организации и проведении так называемого референдума по созданию на территории Донецкой области «самостоятельного государства - ДНР».Будучи главой участковой комиссии, злоумышленница организовала в помещении одной из школ города расстановку урн для голосования, выдала членам комиссии соответствующие бюллетени, руководила формированием списков граждан, принявших участие в незаконном референдуме, а по его завершению организовала передачу подписанных протоколов с результатами голосования и урн с бюллетенями вооруженным боевикам.Действия пособница террористов квалифицированы по ч.2 ст.110 УК Украины (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины). Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.