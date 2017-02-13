Жителя Мариуполя задержали за торговлю людьми

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении мужчины, который вербовал женщин для занятия проституцией за рубежом.
Досудебным расследованием установлено, что в августе 2016 года, мужчина 1960 года вступил в преступный сговор с лицом, находящимся в Израиле с целью поиска молодых женщин, находящихся в тяжелом социальном и материальном состоянии. Мужчины планировали вербовать девушек и отправлять их в Израиль для дальнейшей сексуальной эксплуатации.
Так, обвиняемый в сентябре 2016 года, находясь в одном из заведений Мариуполя, предложил женщине 1994 г.р. выезд в Израиль с целью занятия проституцией. Мужчина гарантировал достойные условия проживания, питания, соблюдения прав и интересов, высокую зарплату (от 40 долларов США за один час труда). После уговоров потерпевшая согласилась на предложение.
Однако, довести до конца свой преступный план вербовщику не удалось. Его вместе с жертвой задержали правоохранители в международном аэропорту «Борисполь».
В настоящее время обвинительный акт по ч.2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.