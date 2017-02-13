Лента новостей

19:57
Жители Киевского района Донецка на день останутся без горячей воды
19:45
В Донецке запустили ранее отмененный автобусный маршрут
19:26
Режим ЧП: отключать свет будут в семи областях
16:41
В Украине хотят ввести ЧП из-за блокирования поставок угля
16:36
Витраж — уникальный интерьер вашего дома
16:31
Жителя Мариуполя задержали за торговлю людьми
16:26
Открываем салон красоты
16:07
Саханка и Ленинское подверглись обстрелу
15:17
Как мыть волосы на заколках?
14:57
Минирование районной "администрации" Донецка не подтвердилось
14:52
В Славянске участникам АТО планируют предоставить 21 земельный участок
14:10
Укрпочту сделают акционерным обществом
13:49
Бахмутские медики могут пополнить ряды безработных
13:29
Днепровский меткомбинат просит Порошенко решить вопрос блокады Донбасса
13:17
В Донецке заминировали районную администрацию
13:08
Бумажные полотенца в быту
12:50
Боец АТО взорвал гранату в кафе
12:29
Коммунальные предприятия перестают судиться с должниками
12:13
Дорогая справка
12:09
Лес для ЕС, безналичный рынок под контролем - итоги прошедшей деловой недели
12:01
Гражданина РФ приговорили к 8 годам за участие в военных действиях против Украины
11:49
Январский взнос работодателей Донетчины - почти 400 млн гривен единого взноса
13:33
Отдых в Витязево в мае
16:28
Деревянный дом: какой самый выгодный?
16:19
В Донецкой области будут судить женщину, которая заставляла своего ребенка попрошайничать
16:11
Качественные Monster Beats от официальных поставщиков
15:16
Как восстанавливали Донецкую фильтровальную станцию
15:13
На Донетчине прекращена реализация фальсифицированного топлива через сеть АЗС
15:11
В Донецкой области заочно будут судить депутата ДНР
13:11
В Донецкой области предотвратили незаконное взыскание с госбюджета более 20 млн. грн.
12:59
С начала года фискальной службой Донетчины выявлено 5 правонарушений в сфере государственных закупок
12:39
В Волновахском районе создали союз ветеранов АТО
12:34
С чего начинать делать систему вентиляции в доме?
12:27
Школы и детсады Донецкой области круглосуточно будет охранять полиция
12:22
«План Б» для украинских банков
23:39
Ортопедические матрасы - ваше здоровье
21:09
Как провести свадьбу в греческом стиле
19:58
Какой фильтр для воды Вам подойдет?
18:42
Энергетики восстановили свет в 7-ти населенных пунктах под Мариуполем
18:36
Боец из отряда Гиви взял ответственность за убийство - СМИ
17:41
Рисунки для маникюра в домашних условиях
17:36
Закон о социальных работниках, подписанный Президентом, может так и не заработать
16:58
Очередной "центр минимизации" таможенных платежей с оборотом в 300 млн грн ликвидирован на Донетчине
16:53
В Волновахе изнасиловали 15-летнюю девушку
14:45
Гнутово, Талаковка и Сартана обесточены из-за обстрела
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Жителя Мариуполя задержали за торговлю людьми

0
274
Происшествия / Криминал
0
Жителя Мариуполя задержали за торговлю людьми

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении мужчины, который вербовал женщин для занятия проституцией за рубежом.

Досудебным расследованием установлено, что в августе 2016 года, мужчина 1960 года вступил в преступный сговор с лицом, находящимся в Израиле с целью поиска молодых женщин, находящихся в тяжелом социальном и материальном состоянии. Мужчины планировали вербовать девушек и отправлять их в Израиль для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Так, обвиняемый в сентябре 2016 года, находясь в одном из заведений Мариуполя, предложил женщине 1994 г.р. выезд в Израиль с целью занятия проституцией. Мужчина гарантировал достойные условия проживания, питания, соблюдения прав и интересов, высокую зарплату (от 40 долларов США за один час труда). После уговоров потерпевшая согласилась на предложение.

Однако, довести до конца свой преступный план вербовщику не удалось. Его вместе с жертвой задержали правоохранители в международном аэропорту «Борисполь».

В настоящее время обвинительный акт по ч.2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.


Похожие публикации

10-10-2016
Бомжу, который изнасиловал 15-летнюю краматорчанку, грозит 15 лет
28-09-2016
«Министру» по делам гражданской обороны ДНР грозит 15 лет
17-06-2016
В аэропорту "Борисполь" задержали сутенершу из Мариуполя
5-01-2016
В Донецкой области за двойное убийство 30-летнему мужчине грозит пожизненное заключение
23-12-2015
В Донецкой области за получение неправомерной выгоды заочно будут судить чиновника
14-09-2015
За сотрудничество с террористами будут судить сотрудника «военного комиссариата «ДНР»

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх