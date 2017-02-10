В Донецкой области заочно будут судить депутата ДНР

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено специальное досудебное расследование в отношении жителя города Донецка, который обвиняется в участии в террористической организации «ДНР».
В ходе расследования установлено, что в апреле 2014 года 59-летний мужчина по собственной инициативе вступил в ряды террористов. В ноябре, в результате псевдовыборов в оккупированном боевиками Донецке, был избран депутатом так называемой политической силы «Свободный Донбасс», а также членом комитета «по природопользованию, экологии, недр и природным ресурсам Народного Совета «ДНР».
Продолжая и по настоящее время находиться на указанной должности и сознательно действуя вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленник принимает участие в разработке и дальнейшем принятии «законов» и «постановлении» в сфере природопользования, экологии, недр и природных ресурсов, а также, используя предоставленные ему властные полномочия, освещает деятельность террористической организации «ДНР» в отдельных средствах массовой информации, тем самым пропагандируя ее преступные идеи.
В настоящее время обвинительный акт по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК Украины направлено в суд. Учитывая то, что обвиняемый находится на временно подконтрольной украинской власти территории, принято решение о его заочном осуждение.
Пособинику террористам грозит до 15 лет лишения свободы.