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Очередной "центр минимизации" таможенных платежей с оборотом в 300 млн грн ликвидирован на Донетчине

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Происшествия / Криминал
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Очередной "центр минимизации" таможенных платежей с оборотом в 300 млн грн ликвидирован на Донетчине

Главным управлением ГФС в Донецкой области на выполнение распоряжения ГФС Украины проводится комплекс широкомасштабных организационно-практических мероприятий "Рубеж-2017".

Так, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области, в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, прекращена противоправная деятельность группы лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров из Италии, Чехии, Германии и Швеции.
Очередной "центр минимизации" таможенных платежей с оборотом в 300 млн грн ликвидирован на Донетчине

Общий объем импортных операций, проведенных фигурантами в течение 2014-2017 гг., составил свыше 300 млн гривен.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности фигурантов уголовного производства по местам фактического хранения документов бухгалтерского и налогового учета, а также других вещественных доказательств, проведено 2 обыска, по результатам которых изъято: 18 печатей предприятий, которые входили в "центр минимизации", 1 факсимиле, 10 банковских карточек, 5 флешь накопителей, 9 ноутбуков, 3 нетбука и 1 макбук.

Кроме того изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, которые имеют отношение к уголовному производству как доказательная база преступной деятельности фигурантов.

Следствие продолжается.


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