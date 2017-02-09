В Волновахе изнасиловали 15-летнюю девушку

Под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры расследуется уголовное производство по ч. 3 ст.152 (изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц) УК Украины.
Так, вечером 8 февраля, в дежурную часть Волновахского отдела полиции ГУНП в Донецкой области поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней.
Установлено, что около 18:00 местную жительницу с. Красновка 2001 года рождения подвозили домой на автомобиле двое знакомых. Однако водитель направился в соседний поселок Калиново, где высадил девушку и своего друга возле последнего дома и уехал. В помещении их ждал еще один человек.
Находясь в доме, 18 и 19-летние мужчины против воли несовершеннолетней поочередно вступили с ней в половые отношения, после чего ей удалось убежать. Вернувшись в свою деревню, потерпевшая обратилась за медицинской помощью.
В настоящее время оба мужчины задержаны правоохранителями в порядке ст.208 УПК Украины.
Проводятся неотложные оперативно-следственные действия, назначен ряд экспертиз. Досудебное расследование продолжается.