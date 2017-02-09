Лента новостей

14:45
Гнутово, Талаковка и Сартана обесточены из-за обстрела
14:17
ТВ и радио наказали на полмиллиона за русский язык
13:43
Как своими руками построить насыпной погреб
13:15
Краматорск посетит министр иностранных дел Литвы
12:43
В Лимане женщина избила свою мать молотком
12:39
Теперь из ДНР в ЛНР можно переслать деньги по почте
12:33
Прощание с «Гиви» пройдет в здании «Донбасс Оперы»
12:25
Порошенко вручил Ордена «За мужество» энергетикам за восстановление электроэнергии в Авдеевке
12:16
В Бахмуте подорожал проезд в маршрутках
12:04
Всё будет Prozorro
12:00
За рубеж на заработки
11:52
В Луганской области 5 тысяч человек остались без воды
11:40
Владельцы дорогих автомобилей пополнили бюджет Донетчины на 343 тыс. гривен
19:20
Парубий написал закон об украинском языке в Раде
19:12
Без чего не обойтись профессиональному бармену?
18:00
Заделка щелей оконной рамы при помощи герметика
17:47
Экспортный газ Газпрома за год подешевел на треть
16:24
Современная чистка зубов - отличный результат
16:00
Мариупольский МТП подписал контракт с заокеанским производителем оборудования
15:51
«Министру» госбезопасности ДНР объявили о подозрении
15:44
В Украине скоро станет одним банком меньше
15:03
Выбираем ламинат для вашего дома
14:49
Чиновник государственного предприятия в Славянске присвоил 400 тысяч гривен
14:11
В ДНР объявили трехдневный траур
14:04
Убийцы «Гиви» будут установлены в ближайшее время - Захарченко
13:42
В Марьинке сосед изнасиловал женщину и избил ее детей
13:25
Шкиряк причастен к убийству "Гиви" - Басурин
13:08
В Украине ускорилась инфляция
12:57
Мужские часы как модный аксессуар
12:10
В Бахмуте снова заработают лифты
12:05
В Макеевке убили «Гиви»
11:49
В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 3 млн гривен
01:01
Блокада Донбасса продолжается − Парасюк
00:47
Ветераны АТО восстановили окна и крыши в Старой Авдеевке
00:37
Выезд на природу для занятий спортом
00:06
Как готовят землю перед посадкой картофеля
23:49
Аваков определился с главой Нацполиции
18:11
Итальянская мебель, как современная роскошь
17:40
В Покровске мать избила ногами своего 12-летнего сына
17:32
Спортсмены Дружковки стали призерами Кубка Украины по тяжелой атлетике
17:22
В Дебальцево создадут комплекс непрерывной утилизации
17:03
Как демонтировать умывальник в ванной комнате
16:48
Энергетики запитали еще 9 сел в Ясиноватском районе
16:28
Дата центр в Европе
16:22
Путин и Меркель обсудили обострение на Донбассе
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В Лимане женщина избила свою мать молотком

0
67
Происшествия / Криминал
0
В Лимане женщина избила свою мать молотком

Краснолиманский городской суд удовлетворил ходатайство Славянской местной прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении женщины, убившей собственную мать.

Установлено, что женщина облила мать кипятком, пока та спала на диване. После этого нанесла множественные удары молотком по голове, пытаясь вывести из матери нечистую силу. Женщина от полученных травм скончалась в помещении ожогового отделения больницы.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Как выяснилось во время досудебного расследования, убийство матери она совершила, находясь в болезненном состоянии вследствие хронического психического заболевания. На тот момент женщина не имела возможности осознавать значение своих действий и руководить ими.


Похожие публикации

14-12-2016
В Бахмуте арестован мужчина, который убил свою мать
15-06-2016
В Торецке пьяная мать избила своего 4-летнего сына
6-06-2016
Мужчину, который убил свою мать взяли под стражу
3-06-2016
Бахмутчанин до смерти забил свою мать
15-04-2016
В Красноармейске мужчина убил свою 90-летнюю мать
8-02-2016
В Дзержинске мать жестоко избила двухлетнюю дочь

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх