«Министру» госбезопасности ДНР объявили о подозрении

Прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы представителями псевдо-органа так называемого министерства государственной безопасности террористической организации «ДНР» 4 подростков.
Следователи установили, что в сентябре 2016 года, по приказу так называемого министра государственной безопасности «ДНР», представители террористов, находясь на территории Донецкой области, незаконно лишили свободы четырех граждан Украины 1998-2001 годов рождения. По информации правоохранителей, боевики подозревают подростков в совершении преступлений. Сейчас их продолжают незаконно удерживать под стражей.
По данному факту проводится специальное (заочное) досудебное расследование, поскольку правонарушители находятся на временно оккупированной территории Донецкой области.
В настоящее время «министру» государственной безопасности террористической организации «ДНР», которым является гражданин Российской Федерации Павленко В.Н., официально объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Специальное досудебное расследование продолжается.