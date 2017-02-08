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Чиновник государственного предприятия в Славянске присвоил 400 тысяч гривен

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Происшествия / Криминал
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Чиновник государственного предприятия в Славянске присвоил 400 тысяч гривен

Славянской местной прокуратурой сообщено о подозрении начальнику Славянского районного производственного отдела Донецкого регионального филиала Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Установлено, что чиновник, согласно своим служебным обязанностям, занимался заключением договоров с физическими и юридическими лицами по предоставлению услуг в сфере инжиниринга, геологии и геодезии.

В дальнейшем человек зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель и продолжал оказывать лицам те же услуги, что и государственное предприятие, которое он возглавлял. Деньги от заключенных договоров мужчина оставлял себе, поскольку все сделки проводил через свое предприятие.

В результате злоупотребления служебным положением причинен материальный ущерб государству в лице Донецкого регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» на общую сумму 400 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.


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