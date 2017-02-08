Убийцы «Гиви» будут установлены в ближайшее время - Захарченко

«Глава» самопровозглашенной ДНР заявил, что убийцы Михаила Толстых («Гиви») будут установлены в ближайшее время. Об этом Захарченко сегодня заявил журналистам.
«Сегодня был подло убит комбат «Сомали» с позывным «Гиви» Михаил Толстых. Предварительное следствие показало – это был теракт, — сказал Захарченко. — Следствие устанавливает виновных, в ближайшее время мы это выясним».
Также Захарченко заявил, что те действия, которые проделывает Украина, являются террористическими. Государство Украина необходимо записать в ряды террористов. «На полях сражения у них не получается нас побеждать, они получили в любом своем наступлении «котлы», и потому нас они убивают подло», — резюмировал Захарченко.