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В Марьинке сосед изнасиловал женщину и избил ее детей

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Происшествия / Криминал
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В Марьинке сосед изнасиловал женщину и избил ее детей

Вооруженный огнестрельным оружием и ножом злоумышленник напал на соседку, когда ее муж-военный был на службе, сообщают в полиции.

Все происходило на глазах детей потерпевшей 4 и 5 лет, которые получили психологическую травму. Угрожая убить детей, злоумышленник несколько часов насиловал женщину. Малышей, которая пыталась приблизиться к матери, бил по голове. Когда палач заснул, потерпевшая с детьми была вынуждена скрываться на морозе в соседнем дворе. Утром подозреваемый в жестоком преступлении бежал за пределы области, но был задержан в тот же день, сейчас с ним работают следователи. Только утром 23-летняя пострадавшая нашла в себе силы сообщить в полицию.

Жительница одного из поселков Марьинского района обратилась за помощью в колл-центр 102 и сообщила, что стала жертвой 42-летнего мужчины, который живет по соседству. Нападающий выбрал время, когда ее муж находился в военной части, где проходит службу.

- Он шел за мной из магазина, был пьян. Зайдя в дом, начал хватать за волосы, изнасиловал первый раз. Дети кричали, и он пошел к ним, угрожал изнасиловать их или убить, я побежала за ним и кричала «не трогайте детей». Он меня не выпускал из дома, угрожал огнестрельным оружие и ножом, - рассказала молодая женщина.

Нападение произошло 6 февраля около 14.00. До этого она не знала даже имени нападающего, видела только, что он живет на их улице. Встретив женщину на дороге, он пристал к ней и проник в дом. Семья стала заложником пьяного нападающего.

Он насиловал женщину и угрожал ей и детям оружием. Мать не имела возможности ни накормить, ни положить спать детей, а запуганная дети не могли даже подойти к ней. Во время первой же попытки человек ударил старшего мальчика по голове, разбив ребенку нос. Малыш отлетел к двери, нападающий бил и младшего, и больше они боялись приближаться.

Все это продолжалось до 9 вечера. Когда мучитель заснул, мать взяла детей и ушла в соседний двор, где они прятались на морозе в чужом туалете, пока тот не ушел. Женщина боялась заявлять в полицию, но ее муж заверил, что только так преступник получит свое наказание.

Пострадавшая вызвала полицию утром 7 февраля, и в этот же день подозреваемый был задержан.

Предварительно факт квалифицированы по ч. 1 ст. 152 «Изнасилование» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

До ТеБе


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