В Покровске мать избила ногами своего 12-летнего сына

В Покровске по факту получения телесных повреждений 12-летним ребенком открыто уголовное производство.
Так, 7 февраля в милицию обратилась бабушка 12-летнего мальчика, которая сообщила, что на теле ее внука она выявила многочисленные ссадины и гематомы в области лица, грудной клетки и спины.
По словам бабушки, телесные повреждения мальчику нанесла ногами его мать, которая ведет асоциальный образ жизни. Отец ребенка уже больше месяца проживает отдельно от семьи.
В настоящее время ребенок доставлен в Покровскую центральную районную больницу. Мальчика осматривают медики.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.125 (легкие телесные повреждения) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все подробности и обстоятельства совершения указанного уголовного преступления.