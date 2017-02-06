За антиукраинские высказывания в социальной сети, двум жителям Славянска дали 5 лет

Славянский горрайонный суд Донецкой области признал двух жителей Донецкой области виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Во время судебных слушаний установлено, что в конце февраля 2014 года двое жителей Славянского района Донецкой области, 1993 и 1994 рождения, создали в социальной сети «Вконтакте» несколько групп.
Преследуя цель изменить территорию границ и государственной границы Украины и осуществляя информационную поддержку террористических организации «ДНР» и «ЛНР», они начали размещать в созданных группах материалы антиукраинского характера.
Преступную деятельность фигурантов было прекращено в апреле 2015 года сотрудниками СБУ. По ходатайству прокуратуры их арестовали.
В суде мужчины своей вины не признали, но государственным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, полностью доказана их вина в совершенном преступлении.
Благодаря принципиальной позиции прокуратуры, оба сторонников «русского мира» приговорили к 5 годам лишения свободы.