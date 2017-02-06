В Мариуполе изъято почти 2700 бутылок алкогольного фальсификата

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий в рамках операции "Акциз-2017", направленных на постоянный мониторинг рынка товаров данной группы и предотвращения распространения фальсификата.
Сотрудниками оперативного управления Главного управления ГФС в Донецкой области в рамках операции "Акциз - 2017" проведен ряд проверок субъектов розничной торговли в г. Мариуполе, в ходе которых установлены два факта осуществления предпринимательской деятельности по сбыту алкогольных и табачных изделий без разрешительных документов, а также без сертификатов соответствия.
По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 200 тыс. гривен, из них 2694 (155 дал) бутылок алкогольных изделий на сумму 176,6 тыс. гривен и 1044 пачек табачных изделий на сумму 21,7 тыс. гривен.