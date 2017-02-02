В Бахмуте люди в камуфляже захватили поезд

Нацполиция в Донецкой области сообщает о перекрытии железнодорожного полотна на станции в Бахмуте. Как сказано в сообщении, телефонный звонок поступил в 10.39 от дежурной на станции. По ее сообщению, около 50 человек остановили тепловоз и с помощью машин перекрыли движение на железнодорожном переезде.
"На место выехала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Количество и принадлежность лиц устанавливается", - сказано в сообщении полиции.
По распоряжению главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина весь личный состав Бахмутского ОП поднят по тревоге. Полицейские перешли на усиленный вариант несения службы.
Информация о происшествии направлена в СБУ.